Таксистов обяжут иметь регистрационные карты, а физлицам запретят аренду транспорта для перевозки пассажиров. Накануне стало известно, что соответствующий указ "Об автомобильных перевозках пассажиров" поддержан на высшем уровне. Документ резонансный. Он изменит - и порой кардинально - правила оказания услуг в этой сфере. Указ выносили на общественное обсуждение. И мнения разделились. Одни уверены, что документ покончит с недобросовестной конкуренцией, другие -что приведет к росту цен на услуги такси. Минтранс как разработчик дал свой комментарий. Зачем рынку новые правила? И какие поправки оставили в силе? (видео).



