ФК "Арсенал", важная стройка и новый диагностический корпус больницы - чем живет и привлекает Дзержинск

Столичный город-спутник, где расположен кластер сельхозмашиностроения, а также один из лучших в стране центров соцобслуживания населения.

Дзержинск удивляет многим. Местный футбольный клуб "Арсенал" получил путевку в элитный дивизион. И уже в этом году сможет тренироваться и выступать на обновленном родном стадионе.

К слову, ставка на спорт и здоровый образ жизни сочетается с креативностью Дзержинска. Узнаем о значимых премьерах и увидим животных из Красной книги в качестве урбанистического "дресс-кода".

Следуем по маршруту учителя физкультуры Андрея Апанасовича в рубрике "Место для жизни".







"Дзержинск - моя малая Родина, - начинает свой рассказ учитель физкультуры Негорельской СШ № 1 Андрей Апанасович. - В этом городе я родился, в этом городе закончил школу. В этом городе у меня друзья и много знакомых".

Андрей с детства проявлял интерес к физкультуре и спорту, это и стало его профессией.



Футбольный клуб "Арсенал" - бренд города

"По итогам 2023 года ФК "Арсенал" вышел в Высшую лигу Беларуси по футболу", - не скрывая гордости, отмечает Андрей Апанасович.

Уже весной 2024 года в Дзержинске планируется реконструкция городского стадиона.

"Для того, чтобы увеличить посещаемость матчей, и для того, чтобы заинтересовать молодежь, - уверен учитель физкультуры. - Помимо этого, будет построена площадка для мини-футбола, дополнительно установят тренажеры и другие локации для отдыха".







Физкультурно-оздоровительный комплекс - важная стройка города Дзержинска



Андрей Апанасович уверяет, что все жители с нетерпением ждут, когда введут в эксплуатацию физкультурно-оздоровительный комплекс. В планах ввод уже в 2024 году.

"Насколько я знаю, здесь будет два бассейна, многофункциональный зал для футбола, волейбола, гандбола", - перечисляет горожанин. - В этом зале будет трибуна на полтысячи мест".

Развитие медицины и здравоохранения - важно для города Дзержинска





Недавно в Дзержинске открылся новый диагностический корпус, где есть самое современное оборудование, а также МРТ и КТ.

"Это значит, что жителям нашего города нет необходимости ездить в другие города, а можно обследоваться на месте", - уверяет учитель.



Сегодня Дзержинск - это промышленный центр Минской области