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ФК "Арсенал", важная стройка и новый диагностический корпус больницы - чем живет и привлекает Дзержинск
Столичный город-спутник, где расположен кластер сельхозмашиностроения, а также один из лучших в стране центров соцобслуживания населения.
Дзержинск удивляет многим. Местный футбольный клуб "Арсенал" получил путевку в элитный дивизион. И уже в этом году сможет тренироваться и выступать на обновленном родном стадионе.
К слову, ставка на спорт и здоровый образ жизни сочетается с креативностью Дзержинска. Узнаем о значимых премьерах и увидим животных из Красной книги в качестве урбанистического "дресс-кода".
Следуем по маршруту учителя физкультуры Андрея Апанасовича в рубрике "Место для жизни".
"Дзержинск - моя малая Родина, - начинает свой рассказ учитель физкультуры Негорельской СШ № 1 Андрей Апанасович. - В этом городе я родился, в этом городе закончил школу. В этом городе у меня друзья и много знакомых".
Андрей с детства проявлял интерес к физкультуре и спорту, это и стало его профессией.
Футбольный клуб "Арсенал" - бренд города
"По итогам 2023 года ФК "Арсенал" вышел в Высшую лигу Беларуси по футболу", - не скрывая гордости, отмечает Андрей Апанасович.
Уже весной 2024 года в Дзержинске планируется реконструкция городского стадиона.
"Для того, чтобы увеличить посещаемость матчей, и для того, чтобы заинтересовать молодежь, - уверен учитель физкультуры. - Помимо этого, будет построена площадка для мини-футбола, дополнительно установят тренажеры и другие локации для отдыха".
Физкультурно-оздоровительный комплекс - важная стройка города Дзержинска
Андрей Апанасович уверяет, что все жители с нетерпением ждут, когда введут в эксплуатацию физкультурно-оздоровительный комплекс. В планах ввод уже в 2024 году.
"Насколько я знаю, здесь будет два бассейна, многофункциональный зал для футбола, волейбола, гандбола", - перечисляет горожанин. - В этом зале будет трибуна на полтысячи мест".
Развитие медицины и здравоохранения - важно для города Дзержинска
Недавно в Дзержинске открылся новый диагностический корпус, где есть самое современное оборудование, а также МРТ и КТ.
"Это значит, что жителям нашего города нет необходимости ездить в другие города, а можно обследоваться на месте", - уверяет учитель.
Сегодня Дзержинск - это промышленный центр Минской области
"В городе постоянно строят жилье, открывают объекты социальной инфраструктуры. Город культурный, молодежный и очень важно, что город развивается и не стоит на месте. Я люблю свой родной город Дзержинск", - с глубокой привязанностью и любовью отмечает уроженец Дзержинска.
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