Флаг Беларуси второй год подряд отсутствует на центральной аллее мемориала "Маутхаузен"

Посол Беларуси в Австрии Андрей Дапкюнас направил открытое письмо руководству Маутхаузеновского комитета. Поводом для обращения стал тот факт, что на центральной аллее мемориала в годовщину освобождения концлагеря второй год подряд отсутствует государственный флаг Беларуси.

Дипломат подчеркнул, что это вызывает боль, недоумение и возмущение. Посол напомнил, что судьбы и память о белорусах, ставших узниками и жертвами Маутхаузена, являются неотъемлемой частью истории мемориала и заслуживают того, чтобы быть представленными наравне с другими народами Европы. Особенно горько и, возможно, символично, отметил Дапкюнас, что при этом флагам стран-участниц и пособниц нацистской коалиции место на центральной аллее Маутхаузена нашлось.

"В прошлом году Посольство Беларуси уже обращалось к руководству Австрийского Маутхаузенского комитета в связи с отсутствием государственного флага Беларуси на главной аллее мемориала. В первый раз еще можно было поверить в ссылку на некие технические причины. Но, к сожалению, повторение этой ситуации не оставляет иных выводов, кроме как о желании намеренно оскорбить и вычеркнуть народ Беларуси из коллективной памяти о нацистских преступлениях. Не вывесить флаг страны, стыдливо убрать в сторону венок, возложенный ее официальными представителями, не упоминать в публичном пространстве ее название - из таких камней и вырастает стена забвения", - подчеркнул Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Австрии Андрей Дапкюнас.

Посол Беларуси подчеркнул, что это очень опасно, поскольку подобные действия постепенно подтачивают историческую правду, подстраивают ее под конъюнктурные политические соображения и, к сожалению, подрывают доверие к самому мемориалу как к надежному месту сохранения памяти и противостояния забвению.