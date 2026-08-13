Флаг минской милиции подняли на вершину Эльбруса

Флаг минской милиции поднялся на вершину Эльбруса - одной из высочайших вершин частей света. Старший лейтенант столичной милиции Марк Жданов вместе с командой совершил восхождение на западный пик стратовулкана, оказавшись на высоте более 5,5 тыс. м. Офицер признается, что для покорения вершины понадобились как физическая, так и моральная подготовка.

Группа поднималась пешком, без использования ратрака - машины на гусеничном ходу, которая помогает альпинистам подниматься на высоту. По времени восхождение заняло около 12 часов. Это испытание не только на выносливость и готовность идти до конца, но и проверка на сплоченность команды.