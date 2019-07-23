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Флаг Бреста - на вершинах Альп

К тысячелетию любимого города Эдуард Мурашко - альпинист и горный турист со стажем - вместе со своей семьей поднял символ Бреста на Монблан. В августе белорус с флагом города над Бугом планирует побывать на Кавказских вершинах в Грузии.

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