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Флешмоб, который можно было увидеть высоко над землей

По случаю наступающего праздника пожарные устроили флешмоб, который можно было увидеть высоко над землей! 165 специалистов и новичков написали "Пожарная служба. 165 лет".

Сохраняя надпись, каждый участник флешмоба отжался 30 раз. Такая эстафета уже три года передается от одного районного отдела МЧС к другому. В Минске их 23.

Далее эстафету передали Минскому городскому управлению МЧС.

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