Флешмобы, викторины, музыкальный батл: в Ботаническом саду 28-29 октября организуют праздник урожая

Центральный ботанический сад НАН Беларуси вместе с Молодежным театром эстрады проведет праздничное мероприятие "Звезды зажигают в праздник урожая" 28-29 октября с 12:00 до 15:30. Организаторы запланировали концерт с участием звезд белорусской эстрады, детский практикум, продажударов осени и зонуфуд-корта, сообщает БЕЛТА .

В 12:00 начнется программа для юных зрителей. Трендовые мелодии, зажигательные танцы, флешмобы, конкурсы и викторины, ростовые куклы - все это ждет детей и их родителей на ярком празднике. Своим творчеством ребят порадуют талантливые воспитанники арт-центра Sirius.

Концертная программа начнется в 13:00. Ведущие дадут старт музыкальному батлу. Каждая из сторон выставит для участия в музыкальном соревновании своих представителей - приглашенных звезд белорусской эстрады. Кто победит в споре, решат зрители, но известные хиты и авторские композиции не оставят равнодушными никого.

Навыки росписи деревянных заготовок акриловыми красками поможет развить творческий детский практикум, который пройдет 28-29 октября с 13:00 до 14:00. Организаторы обещают, что даже новички смогут сотворить своими руками неповторимую картину на оригинальной основе - спиле ствола дерева. Сделанный своими руками сувенир каждый участник сможет забрать с собой.

Важной составляющей праздника урожая станет продажа уникальной продукции от белорусских ученых из Института плодоводства, которые предложат к реализации свежую плодовую продукцию из собственных садов. Посетители смогут купить свежее яблоко поздних сроков созревания, а кроме того плоды хеномелеса японского и натуральный мед с пасек института.