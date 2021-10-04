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Фликеры - доступные средства безопасности для пешеходов и велосипедистов на белорусских дорогах

Стать заметнее призывает пешеходов и велосипедистов Госавтоинспекция. Фликеры помогают уберечься от травм на неосвещенной дороге. Традиционно когда рано начинает темнеть, число дорожно-транспортных происшествий увеличивается. Пешеходам, которые передвигаются по краю проезжей части в темное время суток без светоотражающих элементов, грозит штраф.

Наступила осень, а вместе с тем ухудшились погодные условия, сократился световой день. В связи с этим Госавтоинспекция настоятельно рекомендует всем участникам дорожного движения использовать фликеры. Их нужно размещать на видном месте, чтобы избежать дорожно-транспортного происшествия. Водителям же в свою очередь стоит быть внимательнее, особенно на пешеходных переходах.
Александра Косаревская, инспектор отдела па агитации и пропаганде ГАИ ГУВД Мингорисполкома

Специалисты рекомендуют использовать фликеры преимущественно белого или лимонного цвета. Они имеют наиболее оптимальное светоотражение.

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