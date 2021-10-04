Фликеры - доступные средства безопасности для пешеходов и велосипедистов на белорусских дорогах

Наступила осень, а вместе с тем ухудшились погодные условия, сократился световой день. В связи с этим Госавтоинспекция настоятельно рекомендует всем участникам дорожного движения использовать фликеры. Их нужно размещать на видном месте, чтобы избежать дорожно-транспортного происшествия. Водителям же в свою очередь стоит быть внимательнее, особенно на пешеходных переходах.

Александра Косаревская, инспектор отдела па агитации и пропаганде ГАИ ГУВД Мингорисполкома