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Флористические тренды осени применяют озеленители в благоустройстве Минска

Озеленители Минска приступили к осенним работам - посадке цветов, деревьев и кустов, а также к благоустройству зеленых зон столицы. Уже высадили около полутора миллионов однолетних растений, а всего в планах на сезон высадка около 20 тысяч деревьев и почти 140 тысяч кустов.

Параллельно идет ремонт цветочных панно и вертикальных конструкций, обновление растений на заборах разделительных полос основных городских магистралей.

Хризантемы украсят цветочные панно напротив Дворца Независимости, на территории сквера по проспекту Победителей, а также в парке Дрозды.

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