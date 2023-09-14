Флористические тренды осени применяют озеленители в благоустройстве Минска

Озеленители Минска приступили к осенним работам - посадке цветов, деревьев и кустов, а также к благоустройству зеленых зон столицы. Уже высадили около полутора миллионов однолетних растений, а всего в планах на сезон высадка около 20 тысяч деревьев и почти 140 тысяч кустов.