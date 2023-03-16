Флористика как экотренд

Флористические композиции из сухих цветов и растений как тренд в дизайне интерьеров. Фактурные картины и мини-букеты, ароматные композиции и даже "цветущие" абажуры. Природный материал в стильные элементы превращает многодетная мать Светлана Логашина из Воложинского района. Всей эстетикой и тонкостями деликатного искусства флорист делится на мастер-классах. Начиналась все со злаковых культур, сейчас же в мастерской вся артпалитра. В цветочном миксе, например, монарды и васильки, сафлор, пижма. Есть также артишок, лунария, шиповник. Все растения принципиально не импортные или покупные, а свои. Флорист не только собирает дикорастущие цветы или травы, есть даже домашние мини-плантации с лавандой.