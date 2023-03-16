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Флористика как экотренд
Флористические композиции из сухих цветов и растений как тренд в дизайне интерьеров. Фактурные картины и мини-букеты, ароматные композиции и даже "цветущие" абажуры. Природный материал в стильные элементы превращает многодетная мать Светлана Логашина из Воложинского района. Всей эстетикой и тонкостями деликатного искусства флорист делится на мастер-классах. Начиналась все со злаковых культур, сейчас же в мастерской вся артпалитра. В цветочном миксе, например, монарды и васильки, сафлор, пижма. Есть также артишок, лунария, шиповник. Все растения принципиально не импортные или покупные, а свои. Флорист не только собирает дикорастущие цветы или травы, есть даже домашние мини-плантации с лавандой.
Увлечение засушенными цветами превратилось в собственный проект по экотерапии. Колоритным контентом Светлана Логашина делится в социальных сетях. Кроме того, в портфолио флориста столичная пекарня и фотостудия, украшала также офисные пространства. В планах же написание книги.
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