Авиакомпания FlyDubai возобновляет рейсы из Дубая в Минск, пишет БелТА со ссылкой на Национальный аэропорт Минск.



Авиакомпания FlyDubai планирует возобновить полетную программу по маршруту Дубай - Минск - Дубай с 21 октября. Рейсы будут выполняться ежедневно. Вылет из Дубая в 16.45, прилет в Минск в 23.00. Вылет из Минска в 0.30, прилет в Дубай в 06.25.