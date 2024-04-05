Фомина: В этой космической миссии на МКС мы использовали сильные стороны академий наук России и Беларуси

Какие перспективы открываются перед Беларусью после того, как будет осуществлена первая в истории нашего государства космическая миссия на МКС и о тесном сотрудничестве академий России и Беларуси рассказала заведующая отделом физиологии гравитационной устойчивости человека Российской академии наук, доктор биологических наук Елена Фомина.

"У академий наук России и Беларуси есть свои более сильные направления. Мы как раз постарались так составить нашу научную программу, чтобы именно сильные стороны и российской Академии наук, и белорусской могли использовать в этом полете, - подчеркнула Елена Фомина. - Конечно, будут применяться приборы, разработанные в Беларуси".