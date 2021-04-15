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Фонд помощи пострадавшим от репрессии оказался стартапом для заработка
Оперативники БЭП Минской области задержали 34-летнего минчанина, организовавшего нелегальный фонд, как было названо "по доставке продуктов пострадавшим от репрессий". Автор стартапа заявлял, что ничего не зарабатывает на этом, все средства идут исключительно на закупку товаров. Специально был создан сайт, где любой желающий мог оставить заказ и оплатить продуктовый набор, указав при этом адрес доставки. Клиенты нередко были из-за границы.
Проверка показала, что на сайте указывалась максимальная рыночная стоимость продуктов, а на самом деле фигурант ждал, когда наберется большое число заказов, чтобы позже купить их по оптовым ценам, а разница шла в заработок. Когда ажиотаж и количество клиентов уменьшились, предприимчивый минчанин сайт закрыл. Мужчина привлечен к административной ответственности за организацию фонда без регистрации.
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