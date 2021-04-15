Фонд помощи пострадавшим от репрессии оказался стартапом для заработка

Оперативники БЭП Минской области задержали 34-летнего минчанина, организовавшего нелегальный фонд, как было названо "по доставке продуктов пострадавшим от репрессий". Автор стартапа заявлял, что ничего не зарабатывает на этом, все средства идут исключительно на закупку товаров. Специально был создан сайт, где любой желающий мог оставить заказ и оплатить продуктовый набор, указав при этом адрес доставки. Клиенты нередко были из-за границы.