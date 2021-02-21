Фонды музея Гомельского дворцово-паркового ансамбля пополнились редчайшим экспонатом

Фрагмент останков доисторического животного примерно 50 лет назад нашла группа студентов во время раскопок на берегах реки Сож. Мумифицированный зуб шерстистого носорога долгие годы лежал под глыбами песка. После обнаружения хранился в частной коллекции гомельчан. Сейчас стал частью экспозиции самого крупного музея Полесского региона.