Фонды ответственности туроператоров начали регистрировать в Беларуси

Новации в туристической отрасли. В Беларуси начали регистрировать фонды ответственности туроператоров. Один из первых учредил Республиканский союз туристической индустрии. Создание таких фондов предусматривают обновленные правила отрасли, которые вступают в силу с нового года. Они направлены на защиту интересов потребителей.



Принцип работы фонда таков: в виде взносов операторы будут пополнять специальный счет в банке, из которого предусмотрены выплаты туристам в случае непредвиденной ситуации.



Новации касаются выездного туризма. Среди перспективных направлений на следующий год - не изученные регионы России, например, Дальний Восток.