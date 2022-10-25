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Фонды ответственности туроператоров начали регистрировать в Беларуси

Новации в туристической отрасли. В Беларуси начали регистрировать фонды ответственности туроператоров. Один из первых учредил Республиканский союз туристической индустрии. Создание таких фондов предусматривают обновленные правила отрасли, которые вступают в силу с нового года. Они направлены на защиту интересов потребителей.

Принцип работы фонда таков: в виде взносов операторы будут пополнять специальный счет в банке, из которого предусмотрены выплаты туристам в случае непредвиденной ситуации.

Новации касаются выездного туризма. Среди перспективных направлений на следующий год - не изученные регионы России, например, Дальний Восток.

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