Фонды ответственности туроператоров появились в Беларуси

В Беларуси появились фонды ответственности туроператоров. Один из первых учредил Республиканский союз туристической индустрии.

Создание таких фондов предусматривают обновленные правила отрасли, которые вступают в силу с Нового года. Они направлены на защиту интересов потребителей.

Принцип работы фонда таков: в виде взносов операторы будут пополнять специальный счет в банке, из которого предусмотрены выплаты туристам в случае непредвиденной ситуации.

Новации касаются выездного туризма. К слову, среди перспективных направлений на следующий год не изученные регионы России, например, Дальний Восток.