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Фонды ответственности туроператоров появились в Беларуси
В Беларуси появились фонды ответственности туроператоров. Один из первых учредил Республиканский союз туристической индустрии.
Создание таких фондов предусматривают обновленные правила отрасли, которые вступают в силу с Нового года. Они направлены на защиту интересов потребителей.
Принцип работы фонда таков: в виде взносов операторы будут пополнять специальный счет в банке, из которого предусмотрены выплаты туристам в случае непредвиденной ситуации.
Новации касаются выездного туризма. К слову, среди перспективных направлений на следующий год не изученные регионы России, например, Дальний Восток.
Фото:pixabay.com
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