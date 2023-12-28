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Фонды Президентской библиотеки Беларуси пополнили издания из личной коллекции Александра Лукашенко
90 лет в фокусе читателя и на страже информационной грамотности белорусов. Президентская библиотека не меняла прописку даже в годы войны: площадь Независимости, а именно Дом правительства, здесь же работают нижняя палата парламента, Центризбирком, Совет министров!
Президентская библиотека: 90 лет на страже истории
Книгохранилище продолжает принимать подарки к юбилею. Сегодня Фондовая коллекция, а собрание интеллектуально-аналитического центра - только в эквиваленте печатных изданий - насчитывает 1,5 млн экземпляров, стала богаче еще на 169 изданий. Увесистое пополнение - подарок главы государства из личного фонда. В правое крыло Дома правительства переехали: переизданные и факсимильные издания, книги, подаренные Президентом России, лидерами Азербайджана, Таджикистана и Израиля, юбилейные издания, выступающие связующим звеном культурного пространства стран СНГ.
Издания, подаренные главой государства, расширят возможности пользователей библиотеки для работы с редкими библиографическими изданиями. Если мы обратим внимание на атласы, которые представлены здесь, рассказывается о наших местах: Могилевщина, Минщина. Издание - экземпляр номер один. Всего тираж изданий репринтных - 30 экземпляров. Это очень мало.
Данные издания поступят в фонд редких старопечатных изданий. Это очень универсальный фонд. В то же время есть и специфика. Потому что наша библиотека непосредственно занимается формированием фонда по экономике, праву, политике и управлению. Я бы еще добавил, что, несмотря на обслуживание Президента Республики Беларусь, органов власти и управления, она является общедоступной, поэтому каждый гражданин, проживающий в нашей стране, может прийти поработать с этими изданиями.
В температурно-выверенных широтах "фонда редких книг и старопечатных изданий" живут 70 тыс. экземпляров. Самый взрослый постоялец датируется первой половиной 16-го века. Среди библиографических редкостей - оригиналы с авторскими инициалами наших классиков - Мележа и Шамякина! Евангелие 19-го века, один из статутов ВКЛ. Популярен среди читателей национальный документ! Сегодня библиотека развивается в соответствии с концепцией устойчивого развития. Внедрено порядка 16 специализированных систем, которые позволяют более эффективно обслуживать читателей. Здесь зарегистрировано 15 тыс. пользователей.
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