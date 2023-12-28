Фонды Президентской библиотеки Беларуси пополнили издания из личной коллекции Александра Лукашенко

Данные издания поступят в фонд редких старопечатных изданий. Это очень универсальный фонд. В то же время есть и специфика. Потому что наша библиотека непосредственно занимается формированием фонда по экономике, праву, политике и управлению. Я бы еще добавил, что, несмотря на обслуживание Президента Республики Беларусь, органов власти и управления, она является общедоступной, поэтому каждый гражданин, проживающий в нашей стране, может прийти поработать с этими изданиями.

Сергей Квачан, директор Президентской библиотеки Беларуси