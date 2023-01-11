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Фонтан-шутиха в виде пожарного появится в Витебске
Многие жители и гости областного центра уже оценили две тематические, в духе МЧС остановки общественного транспорта по улице Б. Хмельницкого. Служба "112" продолжает успешно заниматься пропагандой и агитацией, в том числе используя новые, оригинальные идеи.
К Международному фестивалю искусств "Славянский базар - 2023" в городе над Двиной появится необычный фонтан-шутиха. А именно в виде пожарного, конкретизируетСергей Мелешкин. "Установим его совместно с областным краеведческим музеем. Фонтан должен не просто вписаться в пространство города, став его арт-объектом. Его не менее важная функция - напоминать взрослым и детям о правилах пожарной безопасности", - отметил Мелешкин.
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