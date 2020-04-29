Фонтаны готовятся к открытию

Уже завтра в Минске начнется "водный" сезон, а сегодня специалисты проводят последние приготовления: программируют тайминг, очищают искусственные источники перед эксплуатацией. После зимы на некоторых объектах проведен косметический ремонт. В этом году в столице забурлят сразу два новых фонтана - возле Верховного суда и в сквере на улице Пулихова. Фонтан на Пулихова протестирован. Он светодинамический в форме лабиринта, с тремя чашами. Территорию рядом также благоустроили: появилась дополнительная подсветка и декоративные архитектурные элементы.



