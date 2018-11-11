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"Форбс" назвал Беларусь "Центром разработок искусственного интеллекта"
Белорусские разработки сегодня на слуху мирового IT-сообщества. Хороший старт в виде правового поля от государства помогает сегодня стартапам вырасти и стать заметными компаниями- экспортерами собственных продуктов.
На неделе "Форбс" обнародовал статью, в которой назвал Беларусь "Центром разработок искусственного интеллекта". Столь высокую оценку авторы сделали, исходя из успехов Парка высоких технологий. Так, издание приводит пример о росте резидентов ПВТ из числа участников проектов Кремниевой долины США и таких стран, как Китай, Кипр, Великобритания, Австрия. Рецептом успеха журналисты называют серьезную господдержку, законодательные и образовательные инициативы.
Об эффекте декрета "О развитии цифровой экономики" (подписанного в конце прошлого года), сегодня лучше говорят цифры - так в первом полугодии экспорт Парка вырос на 40 % (и это без учета новых компаний), пишет интернет-портал. Сегодня здесь работает почти 400 резидентов.
А зарубежные компании активно открывают свои центры исследований и разработок в Беларуси, тем самым подтверждая "Форбс" - "Беларусь становится мировым центром разработок". Наши IT-продукты сегодня применяются в здравоохранении, автомобильной промышленности и сельском хозяйстве.
Так, стартап Flo (приложение для контроля за женским здоровьем) основан белорусами и за два года привлек уже 18 миллионов долларов инвестиций. Приложение доступно на 20 языках.
Серьезных успехов добились инженеры компании MapData, работая в сфере картографических серверов. Разработчики используют компьютерное зрение для распознавания дорожной обстановки на видеопотоке.
А стартап OneSoil помогает фермерам увеличить эффективность использования посевных площадей, планировать и прогнозировать урожайность…
Как и еще один стартап Tesla-suit. На ежегодной всемирной выставке технологических достижений его назвали образцом инноваций. Очередная выставка пройдет в Лас-Вегасе в январе и, благодаря новому статусу, Tesla-suit также примет в ней участие.
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