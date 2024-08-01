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Формализм и нарушения сроков: пробелы в работе с обращениями граждан - в проекте "На контроле Президента"
Работа с обращениями граждан в Беларуси на особом контроле. Формальное рассмотрение или нарушение сроков влечет дисциплинарную и административную ответственность.
За прошлый год Комитет госконтроля составил 7 административных протоколов. Пробелы на местах или реальные причины, которые требуют времени и свежих решений? Ответы - в проекте "На контроле Президента". Смотрите 1 августа после "Панорамы" на "Беларусь 1".
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