Формализм и нарушения сроков: пробелы в работе с обращениями граждан - в проекте "На контроле Президента"

Работа с обращениями граждан в Беларуси на особом контроле. Формальное рассмотрение или нарушение сроков влечет дисциплинарную и административную ответственность.



За прошлый год Комитет госконтроля составил 7 административных протоколов. Пробелы на местах или реальные причины, которые требуют времени и свежих решений? Ответы - в проекте "На контроле Президента". Смотрите 1 августа после "Панорамы" на "Беларусь 1".