Формула счастья по-белорусски: здоровье, семья и достаток в топе приоритетов

Здоровье, семья и материальный достаток - в числе главных жизненных приоритетов у белорусов. Это показывают результаты масштабного республиканского социсследования.

Что касается современных тенденций: молодежь меняет подход к родительству, делая ставку на максимальную осознанность и гендерное равенство.

За несколько минут до выступления в многодетной семье Марины и Дмитрия Бельских, финалистов конкурса "Семья года", звучат слова поддержки от близких. У пары четверо детей. Старшая дочь Екатерина - активный общественный деятель. Средняя дочь Анастасия - юная вокалистка. Младшую Ольгу часто называют спортивной грацией. А Михаил, первый мальчик в семье, известен как "маленькая ракета" и большой любитель поесть.

Вместе они открывают для себя Беларусь, путешествуя по ее просторам. А вскоре они представят Минск на республиканском этапе конкурса "Семья года". И у них есть своя уникальная формула счастья.

"Папа работает, любит маму", - сказал глава семейства Дмитрий Бельский. "Мама творческий человек с малых лет".

"Я по профессии хореограф. Очень люблю сцену. И дети тоже очень творческие. Для меня самое увлекательное и зажигающее внутри огонек - это достижения наших детей. И то, что вклад, который мы делаем в наших деток, имеет отклик", - сказала Марина Бельская.

По результатам республиканского социсследования, для 80% опрошенных белорусов самое важное в жизни - здоровье. Также высокая доля ответов в пользу семьи, ее выбрали более 60 %, а для 45 % респондентов в топе - деньги и материальный достаток.

Семья остается одним из главных приоритетов для большинства белорусов. При этом для 44 % идеальный портрет - это папа, мама и двое детей. Но если улучшить материальные условия, то почти каждая четвертая семья стала бы многодетной.

Современная молодежь меняет подход к родительству, откладывая рождение детей на более поздний возраст. В части жизненных приоритетов на первый план выходят профессиональная реализация, финансовая стабильность и психологическая готовность. Средний возраст женщины при рождении первого ребенка в Беларуси - 27,5 лет.

"Планируем семью и одного ребенка, чтобы больше любви дать одному ребенку", - сказала молодая пара на улице.

"Трех, наверное", - предположила девушка.

"У меня в семье двое детей, я как-то привыкла к такому раскладу", - сказала другая.

"У родителей тоже три ребенка, получается, у меня брат и сестра еще. Когда семья большая, как-то приятно домой возвращаться", - считает молодой человек.

"Я получаю детские, хорошие детские получаю. Можно и еще рожать", - уверена женщина.

Финансовые инструменты - система выплат по уходу за ребенком до 3 лет

Стимул для рождения детей, в том числе финансовая поддержка от государства: пособия, жилищные льготы, семейный капитал для многодетных. Открыто более 156 тыс. депозитных счетов. А соцгарантия, которой похвастаются не все страны мира, - трехлетний оплачиваемый отпуск по уходу за ребенком.

Юлия Бердникова, замминистра труда и социальной защиты Беларуси:

"Пособие по уходу за ребенком до трех лет сегодня составляет на первого ребенка 35% средней заработной платы. В рублях это порядка 1000 рублей. На второго ребенка дифференцированно увеличивается размер пособия - 1200 рублей. Мы работаем над законопроектом, который позволяет пересмотреть подходы по размерам пособий по уходу за ребенком до трех лет, чтобы увязать размер пособия с заработной платой родителей".

Данное предложение поддержал глава государства. Планируется, что изменения вступят в силу с января следующего года.