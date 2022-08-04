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Фортепиано "Беларусь" зазвучит в Китае

Экспорт на новый лад. Наша страна зазвучит в Китае в новом воплощении. Фортепиано "Беларусь", широко известное на постсоветском пространстве, теперь будет представлено и в азиатском регионе. На рынок КНР поставят первую пробную партию в 100 единиц. Кстати, у столичного предприятия новинки и в линейке производства. Теперь под брендом "Беларусь" выпускают рояли. Поскольку предназначены они в первую очередь для музицирования учеников профильных школ, то и габариты их более компактные - в среднем 160-180 сантиметров, чтобы с легкостью вместить в репетиционный класс.

Фабрику фортепиано возродили по поручению главы государства в 2018-м. Популярны среди юных музыкантов и наши национальные цимбалы. Их созданием занимаются частные мастерские - их только три на всю Беларусь и мир. Одна из таких в Борисове.

К старту учебного года оркестры многочисленных музыкальных школ и колледжей обеспечат новыми инструментами. Кроме пианино и цимбал, у нас также собирают в промышленном масштабе баяны, гармони и аккордеоны, а мастерской сборки - домры, балалайки и волынки.

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