Фортепиано "Беларусь" зазвучит в Китае

Экспорт на новый лад. Наша страна зазвучит в Китае в новом воплощении. Фортепиано "Беларусь", широко известное на постсоветском пространстве, теперь будет представлено и в азиатском регионе. На рынок КНР поставят первую пробную партию в 100 единиц. Кстати, у столичного предприятия новинки и в линейке производства. Теперь под брендом "Беларусь" выпускают рояли. Поскольку предназначены они в первую очередь для музицирования учеников профильных школ, то и габариты их более компактные - в среднем 160-180 сантиметров, чтобы с легкостью вместить в репетиционный класс.