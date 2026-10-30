Форум "Молодежь и будущее" собрал 150 участников со всей Беларуси

В РГЦ "Силичи" стартовал молодежный форум Управления делами Президента Беларуси. Участие в нем принимают 150 делегатов со всех областей страны. Участники - молодые сотрудники организаций Управделами Президента.

Форум "Молодежь и будущее" объединил представителей нацпарка "Беловежская пуща", Березинского биосферного заповедника, крупных санаториев и сельхозорганизаций. Всего в структуре Управделами Президента около 3 тыс. молодых людей.

Символичным, по мнению заместителя управляющего делами Президента Беларуси Антона Краевского, является то, что форум начался с экскурсии по мемориальному комплексу "Хатынь" и возложения ритуальной гирлянды и цветов. "На форуме предусмотрен очень плотный график мероприятий, рассчитанный на два дня. Это не просто так: мы хотим, чтобы молодежь всегда помнила историю Беларуси, своей родины, понимала ошибки, которые не надо совершать, что лучше жить в мире, созидать, работать и творить", - резюмировал заместитель управделами Президента.

Диалоговая площадка "Разговор о главном: молодежь и будущее" - центральное событие второго дня. В программе также трудовая акция "Энергия созидания". Делегаты вместе займутся благоустройством территории "Силичей".