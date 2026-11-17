В Минске подвели итоги ІІІ Республиканского форума молодых аналитиков. Участники защитили свои аналитические проекты. Форум проходил в столице два дня и стал одним из важных событий Белорусской недели предпринимательства.

Национальный детский "Технопарк" стал настоящим хабом нового поколения разработчиков. Суммарно ІІІ Республиканский форум молодых аналитиков объединил более 300 участников из всех регионов нашей страны.

Среди направлений разработок - медицина будущего, программные и медийные проекты, в том числе и с использованием искусственного интеллекта.

Виталий Пунченко, замдиректора Белорусского института стратегических исследований:

"Я хочу выделить отдельные наработки, связанные с внедрением в практику коммуникации общества и государства. Это всем известная "Е-Паслуга". Наши ребята постарались улучшить и дизайн, и навигацию, проанализировать все те недостатки, которые сейчас имеются, и по-новому посмотреть на этот проект".

Министр связи и информатизации Беларуси Кирилл Залесский отметил, что зачастую очень важен взгляд молодых людей, которые способны мыслить нестандартно - смотреть на проблему, не ограничивая себя рамками и системой координат существующих правил.

В основе исследований - реальные кейсы предприятий и госучреждений. Молодым аналитикам предстояло изучить проблему и предложить свое решение. Результаты этой работы и представили на итоговой встрече 17 ноября.

Участница III Республиканского форума молодых аналитиков Ксения Мицкевич сообщила, что ее исследование посвящено вопросам увеличения регионального присутствия Парка высоких технологий. По ее словам, в настоящее время 89 % резидентов ПВТ сосредоточены в Минске, в то время как на регионы приходится менее 11 % компаний.

Отдельное внимание уделяется развитию молодежного аналитического движения. Участники обсудили планы работы на 2027 год.

Главный результат - проекты молодых аналитиков, нацеленные на решение конкретных задач.