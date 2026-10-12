Форум "Разговор о важном: счастливая семья - сильное государство" пройдет в Полоцке 12-13 октября

Счастливая семья - сильное государство. Разговор о важном состоится в Полоцке уже 12-13 октября.

Семейный форум пройдет под эгидой Совета Республики с участием представителей национальных собраний стран СНГ.

На площадке Софийского собора соберутся супружеские пары, парламентарии, руководство ведомств и духовенство для обсуждения роли традиционных ценностей.

Эксперты обменяются опытом в области поддержки материнства и детства, многодетных и молодых семей.