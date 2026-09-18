Форум ШОС в Китае: Беларусь изучает опыт производства препаратов на основе ТКМ

Здоровье нации - один из главных приоритетов Беларуси. В эти дни страна участвует в форуме ШОС по традиционной медицине в Китае. Беларусь представляет свои подходы в здравоохранении и изучает китайский опыт. В программе - посещение медучреждений и фармкомпаний.

В Цзянсийском университете традиционной китайской медицины обучаются более 22 тыс. студентов. Отличительная черта вуза - тесная интеграция образования, производства и научных исследований. Как итог, университет готовит специалистов высокого уровня, академиков, мастеров традиционной китайской медицины.

Практическое погружение в тонкости народных практик началось накануне. Белорусская делегация посетила Хундунскую больницу. Она имеет высшую категорию по китайской системе рейтинга клиник и специализируется на традиционных практиках лечения. Специалисты детально рассказали о тех или иных способах лечения и профилактики болезней.

Александр Карпицкий, член Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:

"Мы слышали и знаем, что такая медицина есть. В нашей стране поэтапно начали внедряться в определенных регионах и больницах элементы традиционной китайской медицины. Впечатляет и сама конференция, и форум, и то, что нам показывают. Целые институты, университеты и больницы, посвященные только традиционной китайской медицине. Но что касается нашей страны, мне кажется, у нас интересна интеграция западной медицины, которой пользуемся в основном мы, и традиционной китайской медицины".

Отметим, Хундунская больница уже несколько лет сотрудничает с Беларусью. Во многом стимулом к профессиональному диалогу стало подписанное соглашение о побратимских связях между Оршанским районом и городом Наньчаном. Специалисты обменивались визитами и договорились продолжать развитие ТКМ в Беларуси.

18 сентября делегация детально изучает опыт работы предприятий, специализация которых - исследование, разработка и производство препаратов на основе традиционной китайской медицины. Поделятся китайские коллеги и опытом цифровизации производств, внедрения искусственного интеллекта.