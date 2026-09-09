Форум возможностей: китайские товары и услуги представлены в BELEXPO

Выставка китайских товаров и услуг стартовала в столице. Проходит инвестфорум, посвященный сотрудничеству с КНР. Сфера общих интересов очень широкая: от промышленности до медицины. Везде ставка на высокие технологии. У двух стран для этого хватает компетенций.

Выставка с каждым годом расширяется, в пятый, юбилейный раз выбрана новая площадка - комплекс BELEXPO. От Китая участвуют 127 компаний, многие из них не впервые в Беларуси и уже нашли для себя партнеров.

Алексей Труханов, зампредседателя Президиума НАН Беларуси:

"Есть хорошая поговорка: одна голова хорошо, а две лучше. Конечно, мы, может быть, не можем сравниться с тем многообразием промышленных производств, которые реализуются в Китайской Народной Республике. Однако у нас есть компетенции, есть сильные научные школы, которые могут быть полезны для укрепления не только нашего научного потенциала, но и промышленного производства на благо наших стран, народов".

Выставка будет работать 3 дня, по 11 сентября.