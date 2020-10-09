3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Форум "Беларусь - это мы" - площадка для обмена знаниями и инициативами
Молодежь центрального региона активно обсуждает, каким должно быть наше будущее. Участники работали на различных локациях - это предприятия Минской области в сферах машиностроения, сельского хозяйства, производства медоборудования и, конечно, образовательная сфера. Так какой видит Беларусь завтра молодое поколение и что для этого необходимо сделать уже сегодня. В вопросах, которые волнуют молодежь, разбиралась Екатерина Тихомирова.
Региональный молодежный форум "Беларусь - это мы"
Молодые, яркие, совершенно разные, но объединенные одной целью - сделать нашу страну еще лучше. 800 участников со всего региона и 17 профессиональных площадок, где молодые специалисты обменивались мнением, инициативами и разработками. Сегодня они посетили школы, заводы, предприятия. Артур Баханович - шахтер в третьем поколении. Молодой человек уверен, чтобы созидать, надо учитывать опыт предыдущих поколений и честно трудиться.
Инновации и новые методики необходимы, чтобы страна двигалась вперед. Однако важным и вместе с тем опасным являются информационные технологии. Пользоваться информацией, фильтровать ее необходимо со школьной скамьи, заключают педагоги. Молодые учителя сегодня посетили несколько экскурсионных площадок - школ с современным взглядом на образование.
Насколько важны новые подходы в преподавании, продемонстрировали участники форума на выставке молодежных проектов на "Борисов-Арене". Разработка приложений, позволяющих детям с ограниченными возможностями в игровой форме познакомиться с окружающим миром или 3D-моделирование сердца или глазного яблока. Так учащиеся легче и быстрее усваивают науку.
А вот этих роботов-футболистов сконструировали учащиеся 20-й школы Борисово. На то, чтобы собрать электронную команду, у школьников ушла неделя. Мобильное приложение передает команду в микрокомпьютер и с легкой руки робот приходит в движение.
Конечно, самая главная часть форума - диалог. Молодежь не может и не хочет молчать. Для современного поколения важно быть услышанными, для власти - услышать голос тех, кто строит будущее страны.
Молодежный форум "Беларусь - это мы" в Витебске
В аналогичном формате сегодня стартовал и форум в Витебске. На интерактивных площадках здесь работа со школьниками, студентами и работающей молодежью. Среди предложений создать в Витебске креативную молодежную площадку.
Форум "Беларусь - это мы" - площадка для обмена знаниями и инициативами. У каждого здесь присутствующего свое видение, какой должна быть Беларусь. Говорят, это наша страна, какой она будет - зависит от нас самих. Перемены нужны для движения вперед, но это не уличные возгласы, а реальные программы и инициативы.
Президент
Все
Лукашенко поздравил личный состав 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады с 45-летием
Лукашенко подписал указ о награждении Александры Пахмутовой орденом Дружбы народов
Подробности насыщенной недели Президента Беларуси в рубрике "Время Первого"
Лукашенко поздравил народную артистку СССР Александру Пахмутову с 95-летием
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов