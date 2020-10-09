Форум "Беларусь - это мы" - площадка для обмена знаниями и инициативами

Молодежь центрального региона активно обсуждает, каким должно быть наше будущее. Участники работали на различных локациях - это предприятия Минской области в сферах машиностроения, сельского хозяйства, производства медоборудования и, конечно, образовательная сфера. Так какой видит Беларусь завтра молодое поколение и что для этого необходимо сделать уже сегодня. В вопросах, которые волнуют молодежь, разбиралась Екатерина Тихомирова.

Региональный молодежный форум "Беларусь - это мы"

Молодые, яркие, совершенно разные, но объединенные одной целью - сделать нашу страну еще лучше. 800 участников со всего региона и 17 профессиональных площадок, где молодые специалисты обменивались мнением, инициативами и разработками. Сегодня они посетили школы, заводы, предприятия. Артур Баханович - шахтер в третьем поколении. Молодой человек уверен, чтобы созидать, надо учитывать опыт предыдущих поколений и честно трудиться.

Инновации и новые методики необходимы, чтобы страна двигалась вперед. Однако важным и вместе с тем опасным являются информационные технологии. Пользоваться информацией, фильтровать ее необходимо со школьной скамьи, заключают педагоги. Молодые учителя сегодня посетили несколько экскурсионных площадок - школ с современным взглядом на образование.

Насколько важны новые подходы в преподавании, продемонстрировали участники форума на выставке молодежных проектов на "Борисов-Арене". Разработка приложений, позволяющих детям с ограниченными возможностями в игровой форме познакомиться с окружающим миром или 3D-моделирование сердца или глазного яблока. Так учащиеся легче и быстрее усваивают науку.

А вот этих роботов-футболистов сконструировали учащиеся 20-й школы Борисово. На то, чтобы собрать электронную команду, у школьников ушла неделя. Мобильное приложение передает команду в микрокомпьютер и с легкой руки робот приходит в движение.

Конечно, самая главная часть форума - диалог. Молодежь не может и не хочет молчать. Для современного поколения важно быть услышанными, для власти - услышать голос тех, кто строит будущее страны.

Молодежный форум "Беларусь - это мы" в Витебске

В аналогичном формате сегодня стартовал и форум в Витебске. На интерактивных площадках здесь работа со школьниками, студентами и работающей молодежью. Среди предложений создать в Витебске креативную молодежную площадку.