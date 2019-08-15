Форум инновационных идей собрал инициативных подростков со всей Беларуси

Свежий взгляд на глобальные вопросы: полторы сотни инициативных подростков со всей Беларуси искали нестандартные решения для развития нашей страны. Свою энергию и потенциал каждая из 17 команд направила на достижение определенной цели. Среди разработанных проектов школьное телевизионное ток-шоу по экологии, правовые уроки для детей и онлайн-экотропа. Форум инновационных идей состоялся на базе детского оздоровительного лагеря "Зубренок". Кроме того, на нарочанском берегу прошел и круглый стол с молодежными послами Целей устойчивого развития.