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Форум к 30-летию института президентства в Беларуси проходит в Минске

В день 30-летия института президентства белорусская столица принимает информационно-просветительский форум "Минск вчера, сегодня, завтра". На базе городского Дворца культуры обсудили развитие экономического потенциала города, достижения в сфере образования, здравоохранения и социальной поддержки. Акцентной темой стало и сохранение исторической памяти, а также презентация культурных и спортивных проектов - брендов белорусской столицы.

Сегодня Беларусь - страна больших достижений и возможностей. Современные технологии позволяют развиваться производствам. Величайшая ценность - безопасность и спокойствие людей.

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