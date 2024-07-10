Форум к 30-летию института президентства в Беларуси проходит в Минске

В день 30-летия института президентства белорусская столица принимает информационно-просветительский форум "Минск вчера, сегодня, завтра". На базе городского Дворца культуры обсудили развитие экономического потенциала города, достижения в сфере образования, здравоохранения и социальной поддержки. Акцентной темой стало и сохранение исторической памяти, а также презентация культурных и спортивных проектов - брендов белорусской столицы.