Форум лидеров Белорусской пионерской организации собрал более 150 вожатых и педагогов-организаторов

Третий день на республиканском форуме лидеров пионерской организации. В этом году он посвящен 30-летию Белорусской пионерской организации. Более 150 вожатых и педагогов-организаторов из всех регионов страны собрались в оздоровительном центре "Зубренок" на берегу Нарочи поделиться опытом. В программе - образовательные модули, лекции и квесты. Чем еще запомнился трехдневный форум, расскажет Юлия Хмель (видео).



