Форум лидеров общественного мнения состоялся в "Великом камне"

Белорусы выступают за мирный путь развития. Форум лидеров общественного мнения состоялся сегодня на площадке индустриального парка "Великий камень". Мероприятие собрало как блогеров, так и профессиональных журналистов и гражданских активистов - всех, кто имеет отношение к медиаконтенту. Обсудили информационную безопасность в соцсетях и системную работу, сотрудничество и совместное развитие в рамках белорусского информационного поля.