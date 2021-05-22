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Форум лидеров общественного мнения состоялся в "Великом камне"
Белорусы выступают за мирный путь развития. Форум лидеров общественного мнения состоялся сегодня на площадке индустриального парка "Великий камень". Мероприятие собрало как блогеров, так и профессиональных журналистов и гражданских активистов - всех, кто имеет отношение к медиаконтенту. Обсудили информационную безопасность в соцсетях и системную работу, сотрудничество и совместное развитие в рамках белорусского информационного поля.
Здоровая гражданская инициатива
Сейчас здесь люди, которые озаботились, чтобы был мирный путь развития. Наша задача - сейчас этих людей поддержать. Одной из целей нашего блогерского сообщества мы ставим воспитание детей и молодежи посредством производимого контента.
Станислав Яскевич, гражданский активист, организатор форума: Сегодня мы присутствуем при формировании новой ячейки, можно сказать, сообщества, клуба. Впоследствии это будет, скорее всего, либо ассоциация, либо объединение.
Эта встреча уже вторая. В планах - проводить их постоянно.
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