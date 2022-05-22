Форум "Молодежь Евразии - за мир!" собрал школьников из пяти стран

Для детей из многих стран простое слово "мир" сегодня обретает новое звучание. Очаги нестабильности то и дело возникают в разных уголках планеты, разрушая вмиг чье-то счастливое детство.

Есть такие дети и среди участников VIII Международного форума "Молодежь Евразии за мир", платформой для которого традиционно стала 70-я столичная школа имени Героя Советского Союза Леонида Гуртьева. Ее первый директор, кстати, тоже фронтовик.

Здесь правдой о войне и памятью о людях, подаривших нам мир и голубое небо, пропитаны не только экспозиции школьного музея. Эта память живет в людях и поисковой работе, которую юные следопыты ведут со своим наставниками.

Молодежный форум собрал школьников из пяти стран. И почти у каждого есть своя история участия в большой работе по сохранению исторической памяти. Репортаж Алеси Высоцкой.

"Это были эмоции, которые навсегда с тобой". Такими словами Варвара Лозовская, школьница из Петрозаводска, описывает ощущения от поднятия на поверхность подбитого самолета.

Ты видишь, во что превратился этот самолет, и понимаешь, как было тяжело. Варвара Лозовская, участница форума "Молодежь Евразии - за мир!" (Россия)

Мама Варвары - активист поискового отряда. Родительский пример - вещь сильная. На счету у дочери тоже немало исторических находок. Изучая экспозицию музея Великой Отечественной в Минске, Варвара замечает знакомый ее глазу экспонат. Такой же находили с друзьями. Память обладает еще и силой единства.





Когда вы сидите у костра с ребятами из поискового отряда, поете песни, вспоминаете всех, кого нашли (их уже немало), когда ты находишь солдатский медальон, находишь родственников, они приезжают - это непередаваемые ощущения. Варвара Лозовская, участница форума "Молодежь Евразии за мир!" (Россия)

У детей есть сегодня запрос на правду о Великой Отечественной. И пробелы в знаниях надо восполнять, рассуждает участник форума Анна Скоропадская. Ее дедушка прошел дорогами войны и на встрече с третьеклассниками как-то был сражен наповал вопросом, катался ли он на танке и стрелял ли из базуки.

Они задавали вопросы, исходя их опыта компьютерных игр. Спрашивали дедушку: "А вы голодали?" Он отвечал, что из боя приходишь и всегда находишь порции от друзей, которые не вернулись из боя. Это на детей произвело большой эффект. Анна Скоропадская, участница форума "Молодежь Евразии - за мир!" (Россия)

Лиде Николаенко было всего восемь, когда в Горловке впервые стали взрываться снаряды. Глядя на эмоциональные фото музея, вспоминает сырость своего подвала и танки у школы.

Меня морозит. И я думаю, что это не от холода, а от ужаса. Лидия Николаенко, участница форума "Молодежь Евразии - за мир!" (Россия)

Девочка, рожденная в Киеве, убежавшая из-под Донецка с семьей от войны, живет сейчас в Нижнем Новгороде, а рассуждает о цене голубого неба в Минске. Такие вот они - дороги жизни.

Война - это действительно страшно, и я не хочу, чтобы это повторялось. Мне кажется, все, что было до этого, нам стоит сейчас учесть. Лидия Николаенко, участница форума "Молодежь Евразии - за мир!" (Россия)





Узбекистан, как известно, стал большой семьей для тех, кто пережил эвакуацию. Стал новой родиной для советских детей, у которых война забрала родителей.

И сегодня русская фамилия в стране не редкость, как и у прадеда Согдианы Сайдуллаевой.

Это мои корни. Я очень горжусь своим прадедом. Он и остальные солдаты подарили нам мирное небо над головой и мы можем жить, не боясь, что такое вновь случится. Согдиана Сайдуллаева, участница форума "Молодежь Евразии - за мир!" (Узбекистан)

Узбекские школьники бережно относятся к памяти. В канун поездки в Минск навестили участников первого Белорусского фронта, ветеранов, детей войны, чтобы друзьям в Беларуси передать истории, услышанные из первых уст.

Очень сильные эмоции вызывало то, как они помогали людям. Более 1000 людей. В одном поезде вмещалось большое количество. Они в холодной воде в реке мыли бинты. Богдан Цань, участник форума "Молодежь Евразии - за мир!" (Узбекистан)

Нужно, чтобы побольше было таких мероприятий, чтобы они понимали весь этот страх и ужас. И не было в дальнейшем у нас такого в жизни. Мы приехали сюда, потому что нам близок девиз "Молодежь Евразии - за мир!". Кристина Идрисова, участница форума "Молодежь Евразии - за мир!" (Узбекистан)

Личная история - сильный мотиватор к поискам. Белорусские школьники ко встрече зарубежных гостей хорошо подготовились. Каждый нашел что-то интересное о героическом прошлом своих родных.

Важно помнить подвиги наших предков, что было сделано, чтобы мы сегодня вещали, что было сделано через наши уста. Надежда Рудая, участница форума "Молодежь Евразии - за мир!",учащаяся СШ № 70 г. Минска





Все мы нуждаемся в том, кто стоит за победами. Зная предков, мы чувствуем себя здесь уверенно и стоим крепко. Иуния Ефимович, участница форума "Молодежь Евразии - за мир!", учащаяся гимназии № 38 г. Минска

У нас есть замечательный учитель, который отдан своей профессии и с экспрессией может рассказать все, что происходило, непредвзято. Это очень интересно. Назар Ионов, участник форума "Молодежь Евразии - за мир!", учащийся гимназии № 18 г. Минска

В джинсах и в майке, как все участники. Быть с детьми на одной волне получается и у Евгении Рудовой. Дочь фронтовика и писателя, директор 70-й столичной школы многих своих учеников привлекла к поисковой работе личным примером.

Наши дети много говорят, но не с первого дня. Первый день - это всегда настороженность. Когда на мальчика из Киева смотрит девочка из Москвы. Когда Азербайджан оказывается рядом с Арменией. Но нужно совсем немножко для того, чтобы каждый из них рассказал о своих корнях, о традициях своей земли. И вдруг в какой-то момент они выяснили, сколько у них общего, где жили их прадеды и какими дорогами ходили отцы. И тогда, когда эта общность возникает, загорается глаза и становиться неважно, откуда ты. Евгения Рудова, участница форума "Молодежь Евразии - за мир!", директор СШ № 70 г. Минска

Что готовы в красках изображать дети планеты? Мир, землю под солнцем, цветущую Родину. Все, что на рисунках этой девочки из Кыргызстана. Ее вместе с братом в Минск привезла мама-учитель. На форуме двое из ее троих детей.

Новое поколение, они далеки от тех событий Великой Отечественной войны. Нам очень важно передать всемирное историческое значение Великой Победы. Анаргуль Джолдубаева, участница форума "Молодежь Евразии - за мир!" (Кыргызстан)

Дни форума пролетели быстро. На память у детей остались фото и знания, а еще новые друзья - единомышленники из разных стран. Вместе они побывали в памятных местах Беларуси. На многочисленных встречах и тренингах получили заряд энергии и стимул дальше бороться за правду и историческую справедливость.

Это общение, опыт, эмоции, которые ты получаешь здесь, остаются на долгие годы. Мы с детьми не виделись уже целый год. А когда мы приехали сюда спустя год, все выпрыгнули из комнат и обнялись. Виктория Конах, участница форума "Молодежь Евразии - за мир!", учащаяся Миорской СШ № 3





