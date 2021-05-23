Форум "Молодежь Евразии - за мир!" собрал в Минске подрастающее поколение из семи стран

Патриотизм, память, мир! Эти простые, но наполненные глубоким смыслом понятия, объединили в Минске подрастающее поколение из семи стран. "Молодежь Евразии - за мир!" - в седьмой раз Беларусь стала площадкой для обсуждения самых острых проблем планеты и в частности, мира и стабильности в регионе, недопущения переписывания истории и героизации нацизма.



Что примечательно, молодежный форум состоялся на базе одной из школ с богатейшей историей, чей первый руководитель - фронтовик, человек своими глазами видевший, что такое война. Сегодня здесь воспитывают молодое поколение не только на рассказах из книг, но и на семейных историях, где тоже было место военным подвигам отцов и дедов.



И в школе после реконструкции в эти дни открылся уникальный музей, где каждый экспонат - это чья-то судьба.



Наш репортер Алеся Высоцкая - о памяти, которая объединяет поколения и народы, и не должна быть разменной политической монетой. Когда на детских глазах слезы, а в душе взрослых будто замирает что-то. И когда, потрогав это руками, ощутив боль, через которую прошли люди в военное лихолетье, сами дети, без подсказки взрослых, начинают понимать, что соль и правду не найти в месенджерах. Их нужно искать в реальной жизни и стараться узнать от еще живых свидетелей войны. Все это о молодежном форуме, участникам которого на память останутся и вот эти фотографии из мест, где сложно удержаться от сильных эмоций.



Попытки реабилитации нацизма, экстремизм с насаждением псевдоистории, ложных ценностей, с которым столкнулись в последнее время многие страны постсоветского... Пассивно наблюдать за этим невозможно. Беларусь ставит этому заслон на законодательном уровне. И в стремлении противостоять разными способами героизации нацизма - народы, которые боролись с коричневой чумой, едины.





Участник форума Наталия - яркий пример, как в одном человеке живет память разных народов. По рождению - корейской национальности, большую часть жизни провела в Узбекистане, работает на сохранение культурного наследия России, а живет в Казахстане.



Евгения Рудова - директор той самой столичной школы, которая вот уже 7 лет собирает единомышленников из разных стран. Дочь военного разведчика и писателя, продолжая дело фронтовика, первого руководителя школы, считает просто необходимым как можно больше давать детям поводов для размышлений. Когда они делают выводы сами.



О важности сохранения правды о войне и памяти о героях говорим с сыном ветерана, который не дожил до открытия музея всего несколько дней. Лев Шейнкман - один из тех "орлят", маленьких солдат большой войны, ставший прототипом для кинокартин о юных героях. Он ратовал за скорейшее открытие уникального школьного музея после реконструкции.

