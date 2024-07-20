Форум патриотических сил, посвященный 30-летию института президентства, проходит в Минске

Путь Беларуси к независимости и институту президентства, личный вклад белорусского лидера в строительство сильного, суверенного государства - основные темы форума, который проходит в Минске.

20 июля во Дворце спорта развернулся большой праздник, за которым наблюдает корреспондент АТН Юлия Алферова.

Сегодня во Дворце спорта проходит торжество с глубочайшим смыслом. На сцене говорят о роли института президентства в нашей стране. Ведь если бы белорусский народ в 1994-м не проявил свою мудрость, проголосовав на референдуме за институт президентства, сложно представить дальнейшее развитие государства, которое стояло на краю политического и экономического кризиса.

Среди тем, которые уже прозвучали, - роль женщины в жизни суверенной Беларуси, поднимались и вопросы об идеологии белорусского государства, о человеке труда, о политической деятельности в Беларуси, да и в целом о стране.