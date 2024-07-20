3.43 RUB
3.32 USD
3.60 EUR
ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Форум патриотических сил, посвященный 30-летию института президентства, проходит в Минске
Путь Беларуси к независимости и институту президентства, личный вклад белорусского лидера в строительство сильного, суверенного государства - основные темы форума, который проходит в Минске.
20 июля во Дворце спорта развернулся большой праздник, за которым наблюдает корреспондент АТН Юлия Алферова.
Сегодня во Дворце спорта проходит торжество с глубочайшим смыслом. На сцене говорят о роли института президентства в нашей стране. Ведь если бы белорусский народ в 1994-м не проявил свою мудрость, проголосовав на референдуме за институт президентства, сложно представить дальнейшее развитие государства, которое стояло на краю политического и экономического кризиса.
Среди тем, которые уже прозвучали, - роль женщины в жизни суверенной Беларуси, поднимались и вопросы об идеологии белорусского государства, о человеке труда, о политической деятельности в Беларуси, да и в целом о стране.
Темы для диалога сегодня отчасти определяют цитаты Александра Лукашенко - на главном экране сегодня их появится с десяток, и по ним можно проследить, каким путем страна идет все эти 30 лет и каковы истинные ценности для белорусского народа.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Обсуждение смыслов и результатов масштабного форума по безопасности - в "Клубе редакторов"
Обрыв линий, падение деревьев. О факторах опасности при сильном ветре предупредили в МЧС
Мобильные датчики контроля скорости работают на 11 участках дорог в Минске
День работников гражданской авиации отмечают в Беларуси
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов