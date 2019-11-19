Форум по управлению интернетом проходит в Минске

Вопросы кибербезопасности, персональных данных и гражданской ответственности обсуждают сегодня в Минске. В международном форуме по управлению интернетом принимают участие гости из восьми стран, аккредитовано более 500 человек. Представители бизнеса, госсектора, некоммерческих организаций и гражданских обществ делятся опытом и думают над тем, как совместно решить актуальные проблемы Всемирной паутины.



Форум по управлению интернетом ежегодный - участие в нем может принять любой желающий.



