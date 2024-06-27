Форум регионов Беларуси и России стартовал в Витебске

В аэропорту Восточный Витебск приземлился самолет с председателем Совета Федерации Федерального собрания России Валентиной Матвиенко.

На белорусской земле гостью встречали, как всегда, гостеприимно: с хлебом-солью - таковы наши традиции.

Для работы на Форуме регионов аккредитованы более 300 представителей СМИ, а также сформирован определенный пул журналистов, которые сегодня будут сопровождать спикеров.



И журналисты, и представители делегаций в ожидании, какпройдут эти два дня, но уверены в одном: Форум регионов давно зарекомендовал себя как наиболее эффективная площадка для диалога.