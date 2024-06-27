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Форум регионов Беларуси и России стартовал в Витебске

В аэропорту Восточный Витебск приземлился самолет с председателем Совета Федерации Федерального собрания России Валентиной Матвиенко.

На белорусской земле гостью встречали, как всегда, гостеприимно: с хлебом-солью - таковы наши традиции.

Для работы на Форуме регионов аккредитованы более 300 представителей СМИ, а также сформирован определенный пул журналистов, которые сегодня будут сопровождать спикеров.

И журналисты, и представители делегаций в ожидании, какпройдут эти два дня, но уверены в одном: Форум регионов давно зарекомендовал себя как наиболее эффективная площадка для диалога.

Программа на сегодня достаточно плотная. Делегации направляются в Полоцк, где для них подготовлен экскурс в историю и культуру. Именно в Полоцке находится и кадетское училище, и Софийский собор, и Спасо-Евфросиниевский женский монастырь. Эти объекты посетят участники Форума регионов. Но это далеко не все, что запланировано сегодняшней программой.

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