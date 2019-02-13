Форум "Семья - академия духовности" объединил семьи из разных районов Минской области

академия духовности" начался сегодня в минском костеле Святой Троицы. С настоятелем храма Юрием Санько участники обсуждали бытовые проблемы, совместное проведение досуга, творческие инициативы. И неслучайно костел стал первым пунктом на маршруте. В приходе, кроме семейных лекций, проводятся совместные занятия по изобразительному искусству.