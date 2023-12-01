Форум Союза юристов "Право в современном мире" прошел в Минске

Перспективы развития законодательства, вопросы нацбезопасности, дебюрократизации и защиты прав белорусов обсудили на форуме Союза юристов в Минске. Такой масштабный формат был впервые. Всего около 500 человек, среди которых представители госорганов, бизнеса, научного сообщества, преподаватели и студенты юридических факультетов. В нынешних условиях право должно отражать актуальную повестку и реагировать как на внутриреспубликанские изменения, так и на международные отношения. Новация форума - открытые дискуссии по сохранению исторической правды и борьбе с фальсификацией истории. Отдельное внимание уделили социальной политике и цифровизации в государстве.