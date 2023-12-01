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Форум Союза юристов "Право в современном мире" прошел в Минске
Перспективы развития законодательства, вопросы нацбезопасности, дебюрократизации и защиты прав белорусов обсудили на форуме Союза юристов в Минске. Такой масштабный формат был впервые. Всего около 500 человек, среди которых представители госорганов, бизнеса, научного сообщества, преподаватели и студенты юридических факультетов. В нынешних условиях право должно отражать актуальную повестку и реагировать как на внутриреспубликанские изменения, так и на международные отношения. Новация форума - открытые дискуссии по сохранению исторической правды и борьбе с фальсификацией истории. Отдельное внимание уделили социальной политике и цифровизации в государстве.
Юристы многогранны, они работают во многих сферах, обеспечивают как частный бизнес, так и государственные интересы. И очень важно совместить эти интересы. Площадка Союза юристов должна стать местом, где будет достигнуто государственное и частное партнерство.
Чтобы определить стратегию развития правовой системы, главой государства принята Концепция правовой политики. Ряд ее положений уже воплощается в жизнь. В частности, правительство с Генпрокуратурой подготовили законопроект по совершенствованию полномочий прокуроров в уголовном процессе. Для оптимизации нагрузки на граждан парламент принял изменения в закон "Об основах административных процедур". Сохраняется тренд на кодификацию. Началась работа над несколькими проектами кодексов.
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