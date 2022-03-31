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Форум "Союзное государство: экономическая интеграция - задачи развития" проходит в Минске
Сверить позиции и понять, что еще предстоит сделать во всех сферах - от экономики до науки и образования. В Минске в эти минуты проходит экспертно-медийный форум "Союзное государство: экономическая интеграция - задачи развития". Формат - видеомост Москва - Минск. На связи парламентарии, члены правительства, бизнесмены и общественные деятели. Эксперты говорят о том, как выстоять в условиях санкционного давления. Граждане не должны почувствовать ограничения, которые вводят против нас. Наоборот, это импульс, чтобы эффективно работать сообща. И вот свежий пример: с завтрашнего дня входящие в роуминге будут бесплатными!
Также большое внимание эксперты форума уделят молодежной политике и сохранению исторической памяти.
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