Форум "Союзное государство: экономическая интеграция - задачи развития" проходит в Минске

Сверить позиции и понять, что еще предстоит сделать во всех сферах - от экономики до науки и образования. В Минске в эти минуты проходит экспертно-медийный форум "Союзное государство: экономическая интеграция - задачи развития". Формат - видеомост Москва - Минск. На связи парламентарии, члены правительства, бизнесмены и общественные деятели. Эксперты говорят о том, как выстоять в условиях санкционного давления. Граждане не должны почувствовать ограничения, которые вводят против нас. Наоборот, это импульс, чтобы эффективно работать сообща. И вот свежий пример: с завтрашнего дня входящие в роуминге будут бесплатными!



Также большое внимание эксперты форума уделят молодежной политике и сохранению исторической памяти.

