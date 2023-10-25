Форум вузов инженерно-технологического профиля Союзного государства стартовал в БНТУ

Мы хорошо помним решения президентов наших стран, которые утвердили 28 союзных программ и 1 из ключевых из них - это работа по созданию единой промышленной политики и реализации ее. Это невозможно сделать без включенности 1000 молодых граждан России и Беларуси, имеющих хорошее качественно е образование в общее формирование производственных цепочек, по внедрению передовых достижений по ориентированности задач по импорт замещению.

Дмитрий Мезенцев, Государственный секретарь Союзного государства