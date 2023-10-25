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Форум вузов инженерно-технологического профиля Союзного государства стартовал в БНТУ
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Подготовка инженерных кадров для высокотехнологичных отраслей экономики является основой технологического суверенитета Беларуси и России. Об этом сегодня говорили участники во время торжественного открытия 12-го форума вузов инженерного профиля Союзного государства.
Главной площадкой мероприятия выбран БНТУ. Сюда съехались представители 40 зарубежных университетов. Во время секций участники обсудят, как использовать потенциал молодых специалистов и историю взаимодействия по подготовке кадров новой формации. В фокусе внимания - молодежное инновационное предпринимательство и развитие инженерного образования в Союзном государстве.
Мы разрабатываем IT-решение для научных деятелей и организаций, чтобы продвигать науку в целом, а также для отдельных научных деятелей ученых. Проект представляет собой социальную сеть, в которую внедрены умные ленты для подбора исследований для тематик определённых.
Мы хорошо помним решения президентов наших стран, которые утвердили 28 союзных программ и 1 из ключевых из них - это работа по созданию единой промышленной политики и реализации ее. Это невозможно сделать без включенности 1000 молодых граждан России и Беларуси, имеющих хорошее качественно е образование в общее формирование производственных цепочек, по внедрению передовых достижений по ориентированности задач по импорт замещению.
Сергей Харитончик, ректор БНТУ:
Опыт предыдущих форумов показал, что договоренностей достигнуто очень много. Буквально каждая сторона извлекла большой практический опыт из нашего общения, потому что каждый вуз в отдельности имеет хорошие компетенции, и ими надо делиться, и это и обогащает каждого из нас.
Форум продлится до пятницы - по его итогам планируется подписание резолюции.