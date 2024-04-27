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Фото и автограф - такую возможность получили молодые ученые и учащиеся вузов во время диалога с белорусскими космонавтами

Запланированные для Марины Василевской эксперименты на МКС выполнены с высоким качеством. Об этом заявил заместитель начальника управления аэрокосмической деятельности НАН Беларуси Иван Буча. В Академии наук накануне белорусские космонавты Марина Василевская и Анастасия Ленкова встретились молодежью.

Диалог о космосе собрал более 400 юношей и девушек. Это молодые ученые, активисты, учащиеся вузов и ссузов. Желающие смогли задать интересующие вопросы о полете и подготовке к выходу на орбиту.


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Пройдет некоторое время, когда результаты будут исследованы, оценены и будет понятна перспектива и дальнейшее использование. Но то, что Марина справилась со всеми экспериментами на Международной космической станции, это да, это правда. Космический полет нашего белорусского космонавта является развитием очередного направления участия в изучении космического пространства.
Иван Буча, замначальника управления аэрокосмической деятельности НАН Беларуси


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Каждый этап по-своему очень важен, потому что все начиналось с подготовки. Это не простой путь, и сам полет тоже не простой путь. Но этот полет очень важен для нашей страны, для нашего общества, для нашей науки. Поэтому каждый этап - это свой фундамент в будущее космической нашей державы и нашей страны
Марина Василевская, космонавт, Герой Беларуси


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Анастасия Курацкая, учащаяся Минского городского педагогического колледжа:

Это такой знаменательный день для всего человечества, полет в космос. Не каждый бы смог, наверное, слетать в космос, а женщина... Я очень горжусь, что я живу в одной стране с такими замечательными людьми, которые отправляются в космос. Дух захватывал, по сути, на эту девочку. А тут вживую ее увидеть, услышать.
Марина Василевская, космонавт, Герой Беларуси

У гостей встречи также была возможность сфотографироваться с нашими космонавтками и получить автограф.

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