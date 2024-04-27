Фото и автограф - такую возможность получили молодые ученые и учащиеся вузов во время диалога с белорусскими космонавтами

Это такой знаменательный день для всего человечества, полет в космос. Не каждый бы смог, наверное, слетать в космос, а женщина... Я очень горжусь, что я живу в одной стране с такими замечательными людьми, которые отправляются в космос. Дух захватывал, по сути, на эту девочку. А тут вживую ее увидеть, услышать.

Марина Василевская, космонавт, Герой Беларуси