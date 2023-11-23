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ФОТОФАКТ: Беларусь накрыла метель

ФОТОФАКТ: Беларусь накрыла метель

Мокрый снег и порывистый ветер принес циклон в Беларусь. Во многих районах ожидаются сильный снег, метель, а по западу на большей части территории гололед. На отдельных участках дорог сохранится гололедица. Ветер юго-западный, сильный порывистый.

Температура воздуха составит от минус 4 градусов по востоку до плюс 5 градусов по западу страны.


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Фото: БЕЛТА

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