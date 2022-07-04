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ФОТОФАКТ: Белорусы отмечают День Независимости

ФОТОФАКТ: Белорусы отмечают День Независимости

Минск отмечает День Независимости.

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