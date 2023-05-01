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ФОТОФАКТ: День Труда отмечают в Беларуси

ФОТОФАКТ: День Труда отмечают в Беларуси

1 мая профсоюзы по всей стране организуют праздничные мероприятия. Тысячи человек получат заслуженные награды за добросовестный труд и значимый вклад в развитие своих предприятий, пишет БЕЛТА.


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Фото: БЕЛТА

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