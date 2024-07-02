У стелы "Минск - город-герой" 1 июля прошла генеральная репетиция парадав ознаменование Дня Независимости Республики Беларусь. Наряду с личным составом и гражданской техникой в репетиции принимала участие и боевая техника, которая чуть раньше проследовала от Уручья к центру города. Сампарадсостоится 3 июля в 9:00.