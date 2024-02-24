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ФОТОФАКТ: Инфоцентр ЦИК "Выборы-2024" открылся во Дворце Республики

ФОТОФАКТ: Инфоцентр ЦИК "Выборы-2024" открылся во Дворце Республики

Вся оперативная информация о ходе голосования на выборах-2024 и явке избирателей будет поступать из главного информационного центра ЦИК. Он сегодня открылся во Дворце Республики.


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