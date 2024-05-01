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ФОТОФАКТ: как в Беларуси отмечают День труда

ФОТОФАКТ: как в Беларуси отмечают День труда

Сегодня в Беларуси отмечается День труда. Праздничная первомайская атмосфера охватила все регионы страны, пишет БЕЛТА.

Минск


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Могилевская область


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Гомельская область


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Витебская область


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Гродненская область


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Фото: БЕЛТА

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