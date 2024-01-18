3.41 RUB
3.36 USD
3.54 EUR
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоТехнологииКультураРегионыПроисшествияЗдоровьеСпортВ миреКругозорТелеграм новости
ФОТОФАКТ: Крещенские купания на стадионе "Динамо"
Традиция окунания в ледяную прорубь на Крещение с каждым годом набирает все большую популярность. Считается, что крещенская вода очищает не только тело, но и душу, поэтому для многих окунание в прорубь становится привычным делом.
К традиционным локациям в Минске в 2024 году добавилась еще одна - на стадионе "Динамо". Купель организовали рядом с сектором А5. Кроме традиционной передвижной бани, где можно было погреться после окунания, для посетителей организовали фуд-корт, катание на коньках и аттракционы.
Самые яркие моменты этого мероприятия - в нашем фотоотчете.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Вместе развивать культуру - участников конкурса "Наше поколение" пригласили в Казанский Кремль
В мире резко возросла заболеваемость корью - в чем причина
"Этот бизнес станет прозрачным" - Станкевич о работе такси в Беларуси
Военно-патриотическому клубу "Стрела" исполнился год. Лучшим воспитанникам вручены грамоты
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
Во время футбольного матча Франция - Израиль подрались болельщики сборных
В Бресте военнослужащий спас жизнь 4-летнему мальчику, выпавшему из окна третьего этажа
288 тыс. рублей заплатит отец за шалость сына и лечение пострадавшей на пожаре в Белыничском районе
Брестские таможенники помогли изъять 225 кг психотропов - подробности 20 ноября