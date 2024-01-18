ФОТОФАКТ: Крещенские купания на стадионе "Динамо"

Традиция окунания в ледяную прорубь на Крещение с каждым годом набирает все большую популярность. Считается, что крещенская вода очищает не только тело, но и душу, поэтому для многих окунание в прорубь становится привычным делом.

К традиционным локациям в Минске в 2024 году добавилась еще одна - на стадионе "Динамо". Купель организовали рядом с сектором А5. Кроме традиционной передвижной бани, где можно было погреться после окунания, для посетителей организовали фуд-корт, катание на коньках и аттракционы.